Raid vandalico dei no vax a Villorba: distrutti due bagni e parte del soffitto

Un vero e proprio raid vandalico quello andato in scena nelle scorse ore al vax point di Villorba. Come riporta "il Gazzettino", all'ex Maber ignoti si sono prima messi fittiziamente in fila per effettuare il vaccino e poi hanno raggiunto la toilette lordandola anche con escrementi poi sparsi ovunque. Non contenti, i vandali anche anche divelto la rubinetteria, distrutto i wc e parte del soffitto. Un gesto forte, di matrice palesemente no vax, che segue le minacce arrivate negli scorsi mesi all'Ulss 2 e ai medici in servizio proprio alla sede villorbese per il solo motivo di lavorare in ambito sanitario. In ogni caso, l'Ulss 2 ha prima subito provveduto a ripulire i bagni e a rimetterli in servizio, il tutto a costo dei contribuenti, per poi procedere con l'inevitabile denuncia contro ignoti. Inoltre, il DG Francesco Benazzi ha anche voluto rassicurare del fatto che non esista alcuna emergenza di malori post vaccino all ex Maber. Sui social, infatti, si è diffuso un messaggio che indicava come a Villorba fossero arrivate numerose ambulanze per assistere molteplici cittadini che si erano sentiti male dopo l'inoculazione del siero. "Nulla di più falso - ha detto il Direttore Generale - Non si è registrato alcun malore e, dunque, nessuna ambulanza è mai arrivata a Villorba".