Maltempo nella Marca, ramo cade sulle auto in sosta a Oderzo

Pioggia, temperature a picco e forti raffiche di vento stanno imperversando sulla provincia di Treviso dalle prime ore di martedì 16 maggio. Nella tarda mattina a Oderzo, poco prima dell'ora di pranzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Verdi per un ramo spezzatosi e caduto su alcune auto in sosta: fortunatamente nessuna persona si trovava all'interno dei veicoli e non ci sono dunque stati feriti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco arrivati da Motta di Livenza, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.