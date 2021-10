Rapina a mano armata in un supermercato, arrestato un 46enne

Rapina a mano armata al supermercato Alì di via Cellini a Bassano del Grappa (VI). Verso le 15.30 di giovedì pomeriggio, infatti, un 46enne di Asolo è entrato all'interno dell'esercizio commerciale a volto scoperto e, dopo aver finto di comprare delle caramelle e della birra, e ha puntato una pistola addosso a due cassiere per farsi consegnare il fondo cassa di circa 1.650 euro. Sul posto è intevenuta la polizia che ha arrestato il rapinatore nonostante avesse cercato di fuggire in auto. Indagini in corso sull'accaduto: oltre al responsabile (con probelmi di alcol e droga alle spalle), gli agenti del commissariato hanno anche sentito il personale e il direttore del supermercato.