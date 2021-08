Terrore nella notte: coppia di 81enni rapinata in casa da tre ladri armati

Nella notte di martedì 10 agosto, verso mezzanotte e mezza, i carabinieri di Castelfranco Veneto sono intervenuti presso l'abitazione di una coppia di coniugi 81enni, residenti ad Altivole, rapinati da una banda di ladri armati.

I tre malviventi, con il volto nascosto dai cappucci, sono entrati in casa da una finestra aperta, minacciando con due coltelli la coppia di anziani. I ladri sono riusciti a farsi consegnare circa 4mila euro in contanti tenuti dalla coppia in alcuni cassetti della casa. Una volta presi i soldi, i ladri se ne sono andati. Nessuno dei due coniugi è rimasto ferito ma lo choc è stato enorme. I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno avviato le ricerche per risalire all'identità dei malfattori in fuga.