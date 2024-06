Anziani rapinati in casa: «I ladri due uomini con barba e carnagione scura»

Un furto degenerato in rapina: confermata la dinamica del brutale colpo messo a segno nella serata di venerdì 31 maggio in via Marconi a Castello di Godego. Due ladri a volto scoperto, descritti come uomini di carnagione scura e con la barba, non si aspettavano di trovare all'interno della villetta la coppia di anziani coniugi vittima della rapina.

Domenica 2 giugno sono continuate a tutto campo le indagini dei carabinieri di Castelfranco Veneto e Treviso per identificare i responsabili. Decine le persone controllate dai militari dell'Arma nelle stazioni ferroviarie e nei luoghi di aggregazione della Castellana. Al setaccio anche i sistemi di videosorveglianza della zona, mentre accurati accertamenti tecnici saranno svolti sul coltello utilizzato per minacciare gli anziani, abbandonato dai malviventi fuggiti a piedi. Intanto le condizioni dell'anziana rapinata della collanina e ricoverata in ospedale restano stabili. Monitorata dai sanitari per il malore avuto dopo la rapina, la signora sarebbe fortunatamente fuori pericolo di vita.