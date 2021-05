Rapina otto anni fa nel Salento, rintracciate e arrestate nella Marca

Eseguito dai carabinieri di Treviso un doppio ordine di carcerazione, emesso dal tribunale di Taranto, nei confronti di due donne dominicane di 32 anni, A.G.V.,e C.R.D., di 37 anni. Le due caraibiche sono state rintracciate dai militari dell’Arma in due abitazioni di Treviso, e dovranno ora scontare la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione oltre al pagamento di una multa, per una rapina in concorso ai danni di persona commessa nel 2013 in Martina Franca, in provincia di Taranto. Le straniere arrestate, dopo le formalità di rito, sono state associate alla casa circondariale femminile “Giudecca” di Venezia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.