Baby gang in stazione delle corriere, minorenne rapinato di telefono e collanina

Erano da poco passate le ore 13 di venerdì 9 febbraio quando un ragazzino minorenne è stato avvicinato da una banda di coetanei che gli hanno chiesto di consegnare telefono e cuffiette.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", quando il ragazzino si è rifiutato di dar loro il telefono, è partita la violenza con calci, pugni e spinte. Nella colluttazione la banda è riuscita a rubare al malcapitato una collanina, il telefono e le cuffiette. Il minorenne ha dato subito l'allarme, facendo intervenire sul posto gli agenti della Questura ma, quando i poliziotti sono arrivati in stazione, la gang era già scappata. Il ragazzino avrebbe riportato anche una ferita al volto. Al vaglio della squadra mobile le immagini delle telecamere della zona per ricostruire i fatti e provare a individuare i responsabili.

Controlli sui mezzi pubblici

Sempre venerdì, i carabinieri hanno eseguito una serie di importanti controlli nelle autostazioni delle corriere e a bordo dei mezzi pubblici. A Castelfranco Veneto controlli intensificati dopo il pestaggio tra giovani che ha portato alla denuncia di sette minorenni. A Treviso i militari dell'Arma hanno identificato decine di giovani prima dell'inizio del weekend. Su richiesta degli autisti Mom ha ingaggiato i vigilantes della Visgroup, società privata di sicurezza di Montebelluna. Resteranno in servizio fino a maggio a bordo delle linee considerate più a rischio, come la Treviso-Portogruaro, Treviso-Montebelluna e Treviso-Conegliano.