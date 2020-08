Aggredisce un 17enne e lo rapina di 40 euro: arrestato un 22enne

Alle 21.30 di lunedì, nei pressi dell'area del “Biscione” di Conegliano, il giovane 17enne C.A., residente in città, è stato improvvisamente avvicinato da uno straniero dell’apparente età di 25/30 anni che, dopo averlo preso per il collo, lo ha rapinato del contenuto del portafoglio, ossia circa 40 euro. Il minore, che fortunatamente non è stato ferito, ha però subito denunciato l’accaduto ai carabinieri della Compagnia di Conegliano fornendo alcuni riferimenti dell’aggressore, grazie ai quali lo stesso è stato poco dopo riconosciuto ed arrestato vicino al luogo della rapina. Si tratta di un senegalese di 22 anni regolarmente residente in Italia, il quale è stato immediatamente portato in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo avvenuto nella mattinata di martedì.

