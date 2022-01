Torna la violenza in centro città: donna viene rapinata nei pressi della stazione

Un episodio di violenza non comporta necessariamente una situazione di degrado o poca sicurezza, ma di certo fa alzare il livello di preoccupazione nei cittadini. Come difatti riporta "la Tribuna", verso le ore 19 di giovedì, una rapina si è consumata lungo viale De Gasperi a Treviso. Vittima è stata una donna che, proprio sotto casa, è stata prima spintonata e poi derubata con la forza della borsa contenente alcune decine di euro ed il bancomat. Secondo un primo identikit fornito dalla signora, il colpevole sarebbe un uomo vestito di scuro e forse con l'accento dell'Est Europa. Sul caso indagano ora i carabinieri che potrebbero presto verificare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per dare un volto al malfattore, ma l'episodio ovviamente riapre la questione dell'aumento di violenze nel quadrante tra la stazione ferroviaria e quella delle corriere all'ex Siamic.