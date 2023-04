Entra in cartoleria con un coltello e ruba il portafoglio alla titolare

I carabinieri di Treviso stanno indagando in queste ore su un episodio denunciato dalla titolare di una cartoleria di Via 1° maggio a Silea. Mercoledì sera, verso le 19.30, la donna si sarebbe trovata davanti un individuo che, all'interno del negozio, l'ha minacciata con un piccolo coltello a serramanico, facendosi consegnare dalla titolare il portafoglio con all'interno alcune centinaia di euro in contanti.