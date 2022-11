Torna a casa e trova i ladri: spinta e minacciata, le rubano 5mila euro

Verso le 10 di martedì mattina, 15 novembre, al confine tra le province di Treviso e Pordenone, nel territorio comunale di Cordignano, una donna di 43 anni è stata protagonista di una brutale aggressione da parte di due uomini che si erano introdotti in casa sua per derubarla.

La donna, appena rientrata, si è trovata davanti i due malviventi con il volto coperto da un cappuccio. Nessuno dei due era armato ma lo spavento è stato enorme. Alla vista della donna i due ladri, che avevano già messo a soqquadro la casa, hanno strattonato la padrona di casa facendola cadere a terra. Minacciandola si sono poi fatti consegnare circa 5mila euro in contanti che la donna teneva nascosti in casa. Solo dopo aver preso i soldi i due malviventi sono fuggiti a piedi nei campi dietro l'abitazione. Le ricerche dei carabinieri giunti sul posto hanno dato al momento esito negativo. I due ladri sono ancora a piede libero, la casa svaligiata era senza sistema di allarme. Nonostante lo choc e la violenza subita, la 43enne non è ricorsa alle cure del pronto soccorso.