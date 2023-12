Rapina in casa a mano armata, lo legano a terra e gli rubano auto e contanti

Rapina a mano armata in un'abitazione di Campocroce, a Mogliano Veneto. Veri e propri attimi di terrore quelli vissuti nel tardo pomeriggio di domenica 18 dicembre dalla signora Lauretta in compagnia del marito e del figlio Andrea.

Come riportato da "Antenna 3", poco dopo le ore 18 un colpo di pistola è stato esploso all'esterno della casa in via del Cristo: subito dopo i ladri hanno aperto la porta di casa con una spallata. Il primo a entrare è stato un bandito con il volto completamente coperto, solo gli occhi erano visibili. L'uomo si è trovato davanti la signora Lauretta, anziana con problemi di cuore, e le ha intimato di restare dov'era. La signora, temendo di avere un infarto, ha chiesto di poter prendere le sue gocce per il cuore ma quando è stata accompagnata nell'altra stanza ha visto il figlio Andrea legato mani e piedi sul pavimento. A quel punto la signora ha quasi avuto un mancamento mentre gli altri due ladri della banda salivano al primo piano in cerca di contanti e gioielli da rubare. Nelle camere i banditi hanno trovato cellulari, un centinaio di euro nel portafoglio della signora Lauretta e altri 70 in quello del marito oltre a qualche collana e pendaglio della signora. Prima di fuggire hanno messo fuori uso il telefono di casa, staccato la stufa a pellet e spento le luci. Usciti di casa, sono saliti a bordo dell'auto di grossa cilindrata del figlio della coppia di anziani, facendo perdere le loro tracce. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri di Mogliano: dalle testimonianze raccolte i ladri parlavano italiano ma sarebbero originari dell'Est Europa. Solo grazie al fatto che nessuno dei tre componenti della famiglia ha opposto resistenza si è potuta evitare la tragedia. Tutti comprensibilmente sotto choc, i tre familiari non hanno riportato traumi né ferite.