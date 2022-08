Maestra in pensione aggredita e rapinata mentre cammina in strada

Ennesimo episodio di violenza a Conegliano dopo la recente aggressione ai carabinieri da parte di un 23enne marocchino. Nel pomeriggio di venerdì 19 agosto, verso le 16.30, la 71enne Gianfranca Fiorot (ex maestra in pensione) è stata aggredita e rapinata della catenina che aveva al collo all'altezza del sottopasso di Via Manin

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la donna ha sporto denuncia contro ignoti perché non è riuscita a vedere bene in faccia il suo aggressore, un giovane uomo di colore, sui 20 anni, che l'ha aggredita mentre camminava, strappandole la collanina dal collo. La 71enne, caduta a terra per lo choc, non ha voluto essere portata in pronto soccorso. Nei giorni scorsi, sempre a Conegliano, anche Giuseppe Zaccherini, noto amministratore condominiale, era stato aggredito da un giovane straniero che gli aveva strappato la catenina mentre passeggiava con il suo cane in zona Frati. Non è escluso che l'autore delle due rapine sia la stessa persona. Le indagini sulla vicenda sono in corso, la speranza è che le telecamere della zona abbiano ripreso l'accaduto e possano aiutare gli inquirenti a dare un nome al rapinatore. L'episodio di cui è stata vittima la maestra Fiorot non fa che aumentare la preoccupazione dei residenti che chiedono più sicurezza e controlli all'amministrazione comunale.