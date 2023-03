Rapina con coltello all'internet point, arrestato dalla polizia

Attimi di panico lunedì mattina, 20 marzo, in Via Zenson di Piave a Treviso. Verso le 11.30 un giovane di origini bengalesi, poco più che 20enne, ha fatto irruzione armato all'internet point. Entrato come una furia, ha minacciato il figlio del proprietario con un coltello ed un pezzo di vetro chiedendo i soldi della cassa e ferendolo in maniera lieve.

Nella sua furia l'uomo ha distrutto la macchinetta del caffè, danneggiato la vetrina dell'internet poin, spaccando i vetri finiti a terra e sul bancone del negozio prima di darsi alla fuga verso il centro città armato di coltello. Fortunatamente la polizia, intervenuta pochi minuti dopo, è riuscita a fermare il giovane straniero prima che potesse aggredire qualche altra persona. Il figlio del titolare dell'internet point è stato portato in Questura per testimoniare su quanto accaduto. Il 20enne straniero è stato arrestato.