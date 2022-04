Strattonano, minacciano e rubano una collanina ad un 20enne fuori dalla discoteca

Attive indagini dei militari dell'Arma trevigiana su un episodio avvenuto nella nottata di venerdì presso la discoteca Diamantik di Gaiarine dove un 20enne sarebbe stato affrontato da alcuni giovani (forse 4) che, dopo averlo strattonato e minacciato, gli avrebbero sottratto la collanina in oro che portava al collo e del valore di qualche centinaio di euro per poi dileguarsi nel nulla. L'episodio è comunque subito stato segnalato ai carabinieri nella mattinata di sabato, tanto che si sono immediatamente attivati per cercare di capire i motivi di quanto successo e per rintracciare i "colpevoli".