Rapina all'Euro Casa, 32enne prende a pugni i dipendenti: arrestato

Verso le ore 18 di lunedì 26 luglio un un 32enne di origini sarde, incensurato, è stato arrestato in flagrante per rapina all'Euro Casa di Via Galvani a Spresiano.

I.S., queste le iniziali del rapinatore, aveva cercato di rubare all'interno del negozio un prodotto per auto nascondendolo sotto i vestiti. Arrivato all'uscita è stato smascherato dall'antitaccheggio e i dipendenti del negozio l'hanno costretto a tornare all'interno del punto vendita. Alla cassa il 32enne ha cercato di prendere tempo per non pagare il prodotto rubato e i titolari, di conseguenza, hanno dovuto avvertire i carabinieri. Prima dell'arrivo dei militari dell'Arma, però, il ladro ha cercato di fuggire con la scusa di uscire a prendere una boccata d'aria.

All'improvviso si è scagliato contro i due dipendenti del negozio (che stavano tenendolo d'occhio per impedirgli di fuggire). Ne è nato un violento scontro che ha portato i dipendenti del negozio a bloccare l'autore della rapina, procurandosi svariate ferite. Il rapinatore ha riportato escoriazioni al piede e graffi su viso e braccia mentre uno dei due dipendenti ha rimediato un pugno in faccia dal ladro con conseguente ematoma in faccia. Pochi minuti più tardi sono arrivati i carabinieri di Villorba che hanno informato dell'accaduto il Suem 118. L'arresto del 32enne è stato eseguito dal Radiomobile e dalla pattuglia dei carabinieri di Spresiano che hanno condotto il 32enne in caserma.