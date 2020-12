Prova a rapinare un finanziere in pensione: 50enne in manette

Martedì 22 dicembre gli agenti della Qustura di Treviso hanno arrestato un 50enne romano, T.S., per rapina e possesso di oggetti da scasso. Alle ore 10.30, in via Biscaro, l'uomo ha cercato di rapinare quello che gli era sembrato un anziano indifeso ma che si è rivelato essere un ex ufficiale della Guardia di finanza.

Il ladro, approfittando del fatto che l'ex finanziere aveva lasciato l'auto senza chiudere a chiave la portiera, si è intrufolato all’interno dell’abitacolo nella speranza di poter trovare qualcosa di valore. Mentre stava ancora ispezionando il veicolo, è stato colto sul fatto dall'ex ufficiale. Inutile il tentativo di fuga del ladro. L'ex finanziere pensionato l'ha raggiunto afferrandolo energicamente per la giacca per poi farsi riconsegnare tutto il magro bottino rubato dal 50enne (due paia di occhiali ed un cavetto di ricarica per il telefono). A questo punto, però, il ladro è salito in sella a una bici e, nel tentativo di allontanarsi, ha spinto l'ex finanziere a terra. Rialzatosi immediatamente e richiamando l’attenzione di alcuni passanti, il pensionato è riuscito a fermare una volta per tutte il delinquente. Poco istanti dopo due volanti della Polizia hanno preso in consegna il rapinatore, immediatamente condotto presso gli uffici della Questura per ulteriori e più approfonditi accertamenti. Il 50enne romano, già noto per alcuni precedenti penali, è stato trovato in possesso di un utensile multiuso tascabile, dotato di chiavi, cacciaviti, pinza e lama acuminata. Inevitabile l'arresto con l’accusa di rapina e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.