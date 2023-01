Armato di coltello e con la mascherina: rapina la farmacia l'ultimo dell'anno

Verso le ore 19 di sabato 31 dicembre, un giovane armato di coltello e con il volto travisato da una mascherina ha compiuto una rapina presso la farmacia di Fontane a Villorba.

Stando alle ricostruzioni dell'accaduto, il malvivente si sarebbe fatto consegnare dal farmacista di turno la sera dell'ultimo dell'anno alcune scatole di medicinali per poi fuggire senza pagare la merce rubata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, il personale della farmacia ha allertato i carabinieri del Radiomobile di Treviso che, in queste ore, hanno avviato le indagini per risalire all'identità del giovane rapinatore.