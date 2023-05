Rapina da Foot Locker, commessi aggrediti: rubate le scarpe del negozio

Foot Locker, il celebre negozio di scarpe sportive a pochi passi da Piazza Borsa, è stato teatro di una rapina nella mattinata di oggi, lunedì 15 maggio. Poco prima delle ore 11 i rapinatori hanno fatto irruzione nel punto vendita minacciando e picchiando i commessi di turno prima di riuscire a scappare rubando varie scarpe di marca per un bottino di diverse centinaia di euro.

Un testimone, arrivato poco dopo la fuga dei ladri, ha raccontato di aver visto uno dei commessi aggrediti con una borsa del ghiaccio sulla testa mentre la collega era intenta a chiamare sul posto le forze dell'ordine. In pochi minuti in Corso del Popolo è arrivata una volante della polizia di Stato che ha avviato le indagini del caso nel negozio messo completamente a soqquadro. Presente anche il personale del Suem 118 per soccorrere i commessi aggrediti. Il punto vendita è stato momentaneamente chiuso.