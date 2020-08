Minacciato e rapinato in spiaggia a Ferragosto: la vittima è un 14enne

Prima è stato accerchiato da quattro ragazzi, forse albanesi residenti in zona, e poi sotto la minaccia di un coltello è stato vittima del furto dello zainetto che aveva con sé e contenente documenti e pochi euro. Questa la spiacevole serata di Ferragosto che ha passato un 14enne di Oderzo in vacanza a Bibione (VE). Il ragazzino, una volta rapinato, è rincasato come nulla fosse ma al mattino seguente, smaltita la paura, ha raccontato tutto ai genitori che lo hanno successivamente accompagnato dai carabinieri per sporgere denuncia. Appurati i fatti, come riporta "il Gazzettino", sul caso indagano ora i militari della nota città balneare veneziana che sono già alla ricerca di possibili immagini utili dalle telecamere di sicurezza presenti nell'area dell'aggressione, soprattutto quelle di via Acquario.

