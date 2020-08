Pedinato e poi rapinato dell'oro: commerciante trevigiano sotto choc

Un bottino da circa 6 mila euro. E' questo quanto è riuscito a rubare nei giorni scorsi, dal bagagliaio di un'auto, un lesto ladro in via del Terziario a Thiene (VI). Vittima della rapina un 60enne trevigiano rappresentante di oro e preziosi. Come riportano i quotidiani, l'uomo era partito da Spresiano per poi raggiungere, attraverso la Valdastico, l'Alto Vicentino dove avrebbe dovuto far visionare il campionario dei propri prodotti ad un'azienda specializzata del posto. Una volta però fermatosi ad un segnale di Stop, la sua auto è stata avvicinata da un'uomo che in pochi istanti ha aperto il bagagliaio del mezzo e rubato una valigetta contenente i preziosi. Il colpo è avvenuto in pochi istanti, troppo pochi per far si che il commerciante, e il fratello con lui in auto, potessero reagire al furto. Proprio per questo è stata subito sporta denuncia contro ignoti ai carabinieri che ora, dopo aver verificato la testimonianza delle vittime, prenderanno visione di eventuali immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona.

