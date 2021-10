Rapina profumi per quasi 400 euro al centro commerciale: 22enne arrestato

Voleva rubare profumi di grandi firme dal centro commerciale "Giotto" di Padova ma il colpo non è andato a buon fine e un 22enne residente a Treviso è stato bloccato dalla polizia.

La vicenda risale alla mattinata di mercoledì 6 ottobre quando, verso le 11, il giovane ha fatto scattare l’allarme anti-taccheggio di un negozio di cosmesi dentro il centro Giotto di via Venezia: dagli scaffali aveva trafugato profumi per un valore di quasi 400 euro. Come se non bastassse nel tentativo di scappare, il ragazzo ha spinto con forza un vigilante che è caduto a terra ed è finito al pronto soccorso. La fuga è durata poco: gli agenti della polizia hanno bloccato il ladro e lo hanno arrestato. La merce è stata restituita al negozio e, per il 22enne, è scattato il divieto di dimora in Veneto.