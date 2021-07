Doppia rapina in stazione: spacca la mandibola a un connazionale per rubargli pochi euro

E’ stato arrestato in flagranza di reato, per rapina e tentata rapina aggravata, un 34enne di origini marocchine E.A.A., gravato da precedenti penali. I carabinieri di Montebelluna erano intervenuti verso le 6.30 di domenica mattina, 18 luglio, bloccando lo straniero nei pressi della stazione delle corriere dove l’indagato, in evidente stato di alterazione, aveva aggredito un connazionale marocchino classe 1988 nel tentativo di sottrargli, senza riuscirci, 50 euro dal portafoglio.

Dal momento che il connazionale non aveva voluto dargli i soldi, il 34enne lo aveva colpito con una serie di pugni al volto, causandogli la frattura della mandibola e costringendolo al ricovero in ospedale con una prognosi di 30 giorni. L'autore del reato, secondo una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, dopo l'aggressione si era spostato all’interno della stazione dei treni dove, trovando un 41enne italiano in attesa del treno, gli chiedeva del denaro per l’acquisto di bevande, riuscendo a sottrargli, malgrado il suo diniego, i pochi euro che questi aveva con sé per l’acquisto del biglietto ferroviario, non prima di avergli sferrato dei pugni al volto, causandogli la frattura delle ossa nasali. Anche il 41enne è stato ricoverato in pronto soccorso a Montebelluna dove è stato dimesso con una decina di giorni di prognosi. L'aggressore E.A.A., è stato arresto dai carabinieri di Montebelluna e portato in carcere a Treviso, a disposizione dell'autorità giudiziaria.