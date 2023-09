In auto con 8mila euro di profumi rubati: cinque denunciati dai carabinieri

Sono stati denunciati per ricettazione dai carabinieri cinque cittadini romeni (un uomo e quattro giovani donne) sorpresi giovedì pomeriggio, 21 settembre, nel parcheggio del centro commerciale "Plavis", in via Tiepolo a Spresiano. Il gruppetto aveva nascosto a bordo di una station wagon un'ingente quantitativo di prodotti cosmetici, di verosimile provenienza illecita. Il valore della merce sequestrata è di circa 8mila euro.

Rapina al Tigotà

È stato individuato e denunciato in poche ore dai carabinieri di Conegliano anche il presunto autore della rapina avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre al Tigotà di via Cristoforo Colombo. Si tratta di un 34enne di origini tunisine residente in provincia di Pordenone, identificato e fermato dai militari dell'Arma con gli stessi vestiti del giorno della rapina, notati dai testimoni e ripresi dalle telecamere di videosorveglianza acquisite dai Carabinieri, diventate virali in un video condiviso sul social Tik Tok. L'uomo, a volto scoperto, aveva nascosto nel proprio zaino profumi per un valore di circa 2mila euro. Scoperto da una dipendente, l'aveva strattonava per fuggire venendo però ripreso dalle videocamere della zona.