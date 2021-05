Ruba un profumo da 80 euro e aggredisce una commessa: arrestata una 27enne

La donna, trevigiana, è stata fermata dopo aver colpito al Tigotà di viale IV Novembre a Treviso alle 16 di venerdì. Il profumo era stato nascosto in una borsa avvolta nell’alluminio

Si trova ora gli arresti domicilari, con l'accusa di rapina impropria, la 27enne trevigiana che venerdì alle ore 16 ha tentato di rubare un profumo presso il Tigotà di viale IV Novembre a Treviso. La giovane è stata difatti scoperta da una commessa mentre nascondeva un profumo da 80 euro in una borsa avvolta nell’alluminio per evitare l'anti-taccheggio. Nel tentativo di fuggire, la ragazza ha poi strattonato e aggredito la cassiera con una gomitata. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri che hanno in breve messo le manette ai polsi alla 27enne.