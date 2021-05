Assalto armato alla villa di un imprenditore: sotto choc una coppia di ospiti

Un vero e proprio assalto armato in piena regola. Questo quanto accaduto ieri, poco prima delle ore 12, lungo via Montiron tra Roncade e Silea. Complice anche il fatto che l'area si trova in una zona di campagna con poche abitazioni, i malviventi hanno deciso di operare alla luce del giorno assaltando, armati di pistola e piede di porco, una villetta di un imprenditore. All'interno dell'immobile, però, in quel momento si trovavano sfortunatamente due ospiti del proprietario, un 68enne in quel momento fuori casa, ovvero un 67enne ed una 40enne rimasta chiaramente sotto choc per quanto accaduto. La coppia di ladri, infatti, forse non prevedendo la loro presenza, per guadagnarsi il bottino (di denaro e gioielli) ha anche colpito il 67enne alle braccia con un piede di porco, tanto che l'uomo ha poi dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Sul fatto indagano comunque ora i carabinieri che stanno cercando indizi utili per dare un volto ai due malviventi.