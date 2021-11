Rapine in villa, controlli intensificati nella zona di Mogliano Veneto

I carabinieri di Treviso corrono ai ripari contro furti e rapine che, negli ultimi giorni, hanno interessato vari Comuni della Marca, in particolare la zona di Mogliano Veneto.

Da qui la decisione, annunciata mercoledì 17 novembre, di intensificare i servizi di controllo del territorio, soprattutto nelle fasce orarie del pomeriggio e della sera, cioè quelle maggiormente presa di mira dai ladri. Il Comando dei carabinieri ha aumentato le pattuglie e il numero di militari messi in campo, grazie anche all’impiego delle squadre d'intervento operativo del 4 battaglione carabinieri di Venezia-Mestre, arrivati in supporto ai già presenti carabinieri e militari del Nor di Treviso.