Anatroccoli bloccati nel Brentella: li salvano i vigili del fuoco

Un intervento inconsueto per i vigili del fuoco di Montebelluna quello andato in scena giovedì, verso le 18.45, in piazza Giovanni Battista Marcato a Nogarè di Crocetta del Montello. I pompieri, su segnalazione di alcuni passanti, sono infatti intervenuti in un canale di scolo del Brentella per recuperare una nidiata di anatroccoli rimasti bloccati in pochi centimetri d'acqua nei pressi di alti muri in cemento. A quel punto i vigili del fuoco sono prima scesi nel canale con una scala a pioli e poi, con un retino, hanno preso tutti i pulcini poi riportati ad altezza strada dove ad attenderli c'era la loro mamma.

