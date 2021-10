Gattino cade nelle fredde acque del canale: lo salvano i vigili del fuoco

L'intervento di soccorso è avvenuto oggi pomeriggio a Oderzo, nei pressi di via Giuseppe Mazzini

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Motta di Livenza sono intervenuti a Oderzo, nei pressi di via Giuseppe Mazzini, per soccorrere un micio caduto accidentalmente nelle fredde acque di un canale. Fortunatamente il gattino è stato in breve recuperato, asciugato e rifocillato permettendo così a tutti di tornare a casa con l'animo sollevato.