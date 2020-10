I carabinieri le trovano della refurtiva in casa e lei li insulta: denunciata una 28enne

I carabinieri della Stazione di Cordignano, nelle ultime ore, hanno deferito in stato di libertà, per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, L.S. italiana di 28 anni e già con precedenti alle spalle. In casa della donna, indagata per un furto commesso in un B&B a Padova nel mese di agosto, sono stati rinvenuti un frigorifero, una lavatrice, un set di piatti e bicchieri, tutti proventi del furto, che sono poi stati posti sotto sequestro in attesa di restituzione ai legittimi proprietari. Nell'occasione l'indagata ha inveito e oltraggiato i carabinieri intervenuti.

