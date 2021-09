Precipita con il parapendio tra gli alberi: salvata una 35enne

Questa mattina verso le 10.15, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato per un parapendio precipitato tra gli alberi, all'altezza dell'ottavo tornante della Strada Generale Giardino, in località Costa della Chiesa a Semonzo. Poiché all'inizio non si conoscevano le conseguenze riportate dalla pilota, una 35enne della Repubblica Ceca, è stato fatto decollare l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, la cui missione è stata annullata non appena si è appurato che la donna era illesa. Sul posto anche il Suem di Crespano del Grappa. Con tecniche di tree climbing i soccorritori sono quindi saliti sul tronco e hanno raggiunto la pilota - sospesa a circa 10 metri da terra - con qualche difficoltà in quanto si trovava fuori asse rispetto alle piante. La donna è stata assicurata e calata al suolo. Alle 13.30 il Soccorso alpino è stato nuovamente attivato per un ciclista caduto lungo la strada sterrata di Via Fosse ad Asolo. La squadra è stata poi fatta rientrare, poiché il Suem di Crespano è riuscito a raggiungere autonomamente l'infortunato.