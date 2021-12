Reddito di cittadinanza al padre, indagato consigliere comunale

Concorso in indebita percezione del reddito di cittadinanza, favoreggiamento personale e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Sono questi i reati di cui dovrà rispondere Riccardo Tonellato, geometra di 30 anni, attualmente membro del gruppo misto nel consiglio comunale di Ponzano Veneto ma eletto, nella tornata elettorale del 2019 nelle liste della Lega, a sostegno dell'attuale primo cittadino, Antonello Baseggio. Secondo le indagini svolte a suo carico da parte dei carabinieri di Paese, Tonellato, sfruttando la sua posizione di consigliere comunale, avrebbe agevolato il padre nel fargli ottenere il reddito di cittadinanza. A percepire il sussidio è Egidio Tonellato, 61 anni, padre del consigliere. Per ottenere il reddito l'uomo ed il figlio avrebbero fatto figurare, sulla documentazione presentata, una residenza fittizia in cui avrebbero dovuto vivere e che il padre di Tonellato fosse divorziato dalla moglie. Padre e figlio, secondo quanto accertato dagli investigatori, avrebbero incassato complessivamente una somma di circa 6mila euro.

Riccardo Tonellato figura tra i candidati per le prossime elezioni provinciali (si svolgeranno il 18 dicembre prossimo) nella lista "Avanti Treviso" che vede come capolista l'attuale sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Durante il consiglio comunale dello scorso 27 luglio il geometra era fuoriuscito dal gruppo della Lega, raggiungendo nel gruppo misto Vanna Pavanello, Daniele Visentin e Giovanmaria Feltrin che ne divenne il capogruppo.