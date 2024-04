Precipita dal terrazzo di casa: sabato l'ultimo saluto a Renato Sagui

Si terranno nel paese dov'era nato, Zoppé di Cadore, i funerali di Renato Sagui il pensionato 68enne precipitato dal quarto piano del condominio di via Tirindelli a Conegliano dove viveva insieme alla moglie.

Secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il 68enne era uscito a fumare una sigaretta sul terrazzo di casa quando ha perso improvvisamente l'equilibrio precipitando al suolo da un'altezza di circa 12 metri. Fatale la caduta: Renato Sagui ha perso la vita sul colpo davanti agli occhi della moglie, svenuta per lo choc. Bellunese di nascita, Renato si era trasferito da anni nella Marca, a Conegliano. Dopo una vita di lavoro, si stava godendo la pensione. Martedì sera, verso le ore 23, la tragedia improvvisa che l'ha strappato all'affetto dei suoi cari. Ricevuto il nullaosta per la sepoltura i familiari hanno deciso di celebrare il funerale in Cadore nel pomeriggio di domani, sabato 27 aprile, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna a Zoppé di Cadore. Dopo la funzione religiosa la salma sarà cremata. Nell'epigrafe i familiari hanno voluto salutare Renato con queste parole: «Resta il più bel ricordo di te. Adesso vola alto con le aquile nostro Loto».