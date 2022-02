Angeli e Arcangeli per curare tumori, 53enne finisce nella bufera

Guaritrice prodigiosa o soltanto una ciarlata? «Combatto le malattie con l'aiuto degli angeli e del Padreterno» dice lei, una 53enne di Casteminio di Resana, che è stata subito ribattezza "la guaritrice degli Angeli", visto che sono in moltissimi da tutto il Veneto e oltre a rivolgersi a lei, soprattutto i malati di tumore. «Io - spiega la donna, che "opera" nella sua casa di via Santa Brigida - chiedo l'intercessione di angeli e arcangeli, parlo con loro e mi servo di un potere superiore per curare malattia gravi».

Intanto però Striscia La Notizia, il popolare programma satirico in onda sulle reti Mediaset, l'ha stanata rigistrando le pratiche, che sarebbero anche fruttuose dal punto di vista economico, con tariffe che vanno dai 50 euro per la prima seduta e 30 in quelle successive. Una terapia che dura fino a quando, conferma la protagonista di questa storia, il tumore non è sparito completamente.

Le cure, che la 53enne pratica nell'abitazione con cui vive insieme al marito e alla figlia, consisterebbero nell'estrazione di un cristallo dai sedicenti poteri magici, agitato di fronte al paziente, immerso in una ambiente reso rilassante da musica scelta ad hoc. «Ho tantissimi casi - dice la donna - una volta ho trattato anche un persona che aveva 5 neoplasie. Ma non ho mai detto a nessuno di rinunciare alla cure mediche, i dottori sono sempre i dottori".

Chi non l'ha presa benissimo è il sindaco, Stefano Bosa, che parla di «pratiche medioevali». «Andremo in fondo con le forze dell'ordine - spiega - per vedere cosa fare il questi casi. Peraltro mi pare che si tratti anche di una caso clamoroso di lavoro in nero».