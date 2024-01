Invita a casa due ragazze minorenni e le aggredisce, 34enne in carcere

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno rintracciato ed arrestato a Resana un 34enne di origini ghanesi sul quale pendeva un ordine di espiazione pena di 3 anni di reclusione per reati di rapina e lesioni. La condanna trae origine da fatti avvenuti nel gennaio del 2020 quando lo straniero era stato arrestato in flagranza per il suo coinvolgimento in una rapina nel corso della quale erano stati picchiati e derubati di portafogli e cellulare tre giovani, fra i quali due ragazze minorenni, che si erano recati presso la sua abitazione per trascorrervi parte della serata. L'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Treviso.