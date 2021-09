Ladri assaltano la banca ma scappano con una cassaforte vuota

E' sfumato il colpo che una banda di malviventi, in via di identificazione, ha tentato nella notte appena trascorsa ai danni della filiale della Banca di Credito Cooperativo di Roma, in via Massari. I ladri, poco prima delle 3 del mattino, hanno forzato la porta d'ingresso e una volta dentro hanno preso una cassaforte che si è rivelata poi essere vuota. La banda si è poi dileguata a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto. Le ricerche nella zona non hanno dato esito. Al setaccio le telecamere di viddeosorveglianza.