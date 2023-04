Travolto da un sacco di concime di 600 chili, trasportato al Ca' Foncello

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, martedì 11 aprile, alle 14.15 circa, in un'azienda agricola di Castelminio di Resana, in via Boschi. Coinvolto il fratello del titolare, un 74enne, il quale, durante le operazioni di spostamento di un carico, veniva colpito da un pesante sacco di concime del peso di circa 600 chili. L'anziano è rimasto cosciente ma per i soccorsi è dovuto intervenire personale del Suem 118 con elicottero, ambulanza e automedica. Il 74enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Oltre a medici e infermieri sono intervenuti presso l'azienda agricola i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2 e i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto che hanno cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente.