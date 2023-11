Rogo devasta una carrozzeria: in fiamme auto e vari pneumatici

Almeno una decina di auto, tra cui anche alcune Fiat 500 d'epoca, in lavorazione all'interno e posteggiate all'esterno, oltre a pneumatici e altri scarti di lavorazione. E' quando è bruciato nel primo pomeriggio di oggi, 20 novembre, nel deposito della carrozzeria "Corradin" di via Santa Brigida a Castelminio di Resana, punto di riferimento per molti proprietari di mezzi datati. I due titolari dell'azienda meccanica, zio e nipote, erano in quel momento in pausa pranzo. Sono stati alcuni residenti, vedendo il fumo, a dare l'allarme ai soccorsi poco dopo 12.30. Sono intervenute per circoscrivere e spegnere l'incendio le squadre dei vigili del fuoco di Treviso, Montebelluna e Cittadella, con 19 operatori impegnati. Giunta anche una pattuglia dei carabinieri di Castelfranco Veneto che cercherà di ricostruire la dinamica dell'episodio oltre ai tecnici dell'Arpav. La natura dell'incendio sarebbe accidentale, con la propagazione delle fiamme favorita anche dalla vicinanza dei mezzi su cui stavano eseguendo lavori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fortunatamente i vigili del fuoco, al lavoro fino a sera inoltrata, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento totale della struttura e dell’abitazione posta sopra la carrozzeria. Coinvolte dalle fiamme anche un camper, un gruppo ossiacetilenico, una saldatrice a gas e diverso materiale e attrezzature depositate all’interno della carrozzeria. Le operazioni di bonifica e l’accertamento delle cause da parte dei tecnici dei vigili del fuoco sono proseguite fino alla serata. I danni, secondo i primi accertamenti, ammonterebbero a diverse decine di migliaia di euro. Domani, martedì 20 novembre, è previsto un sopralluogo da parte di una squadra del nucleo di polizia giudiziaria del comando provinciale dei vigili del fuoco di Treviso.