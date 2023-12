Inseguito dai carabinieri, getta busta di cocaina dal finestrino dell'auto: barista arrestato

Quando i carabinieri gli hanno ordinato l'alt, in preda al panico, ha pensato bene di gettare dal finestrino della sua Ford Fiesta un involucro con all'interno 90 grammi di cocaina purissima, cercando inutilmente di scappare via. Sono iniziati così i guai, lo scorso 2 dicembre, a Resana in via Castellana, per un 23enne barista della zona, finito in manette per detenzione ai fini di spaccio e già conosciuto dalle forze dell'ordine. I militari della Compagnia di Castelfranco Veneto, perquisendo la sua abitazione, hanno rinvenuto 5.170 euro in contanti, frutto della sua attivitò parallela di spacciatore, alcuni bilancini di precisione e materiale per confezionare dosi. Il giudice per le indagini preliminari di Treviso, dopo aver convalidato ieri, 5 dicembre, l'arresto del giovane, ha imposto nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel Comune di residenza, Resana appunto, e il divieto di allontanamento nelle ore notturne dalla propria abitazione. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per accertare la provenienza della sostanza che il barista stava trasportando in auto al momento dell'arresto; forse la polvere bianca era destinata al mercato locale della droga.