Resana, consegnate 55 borse di studio

Sono state consegnate le 55 borse di studio agli studenti meritevoli per l'anno 2022/2023. Tanti i presenti che hanno applaudito i giovani studenti meritevoli. Due "borse speciali" sono state poi donate dai Vespisti Resanesi e dal Comune di Resana. In memoria di Massimiliano Fassina, il gruppo “Vespisti Resanesi” ha consegnato un contributo di 300 euro alla scuola di Resana per l'acquisto di strumenti musicali. Un assegno di mille Euro è stato poi consegnato all'associazione familiari del Centro Atlantis di Castelfranco Veneto che sta raccogliendo fondi per riattivare la piscina che serve per la fisioterapia dei ragazzi ospiti dell'istituto.

«Lanciamo un appello per questa raccolta straordinaria di fondi da parte dell'Atlantis - ha detto il sindaco Stefano Bosa - tutti assieme possiamo riuscire nell’impresa di riaprire questa piscina che è fondamentale per aiutare tanti ragazzi che hanno assoluto bisogno della fisioterapia».

Questo l’elenco dei ragazzi premiati con le borse di studio:

Aazibi Hajar, Andriola Maria, Beghetto Thomas, Bellavere Nicole, Bellon Leonardo, Bianco Lisa, Bianco Mattia, Bianco Rebecca, Bortolotto Inès Anna, Bruschetta Marco, Busato Marco, Busolin Elena, Cavaliere Margherita, Dametto Sofia, De Grandis Giacomo, Fabbian Alessandro, Fabbian Anna, Ferlin Davide, Giacometti Anna, Gomiero Beatrice, Guidolin Benedetta, La Fortezza Alessandro, Lazzari Michele, Libralato Elisa, Lorefice Sofia, Lozic Belma, Luisato David, Marotto Alice, Marzari Ilaria, Mason Aurora, Mason Edoardo, Mason Matteo, Mistro Andrea, Pasqualetto Giada, Perin Leonardo, Perinello Alice, Perinello Gaia, Perosin Davide, Perosin Giacomo, Piccolo Zaira, Qoshja Emir, Ragagnin Laura, Romano Marialaura, Rossi Nicola, Scapin Ellen, Scattolon Marco, Simionato Giulia, Simionato Laura, Simionato Roberta, Squizzato Sofia, Toffolo Agnese, Volpato Marco, Zago Alice, Zampieri Chiara, Zanini Nicola.