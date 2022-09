Ferma la sua auto e la minaccia, misteriosa aggressione ad una 25enne

Misteriosa aggressione all'alba di ieri, 26 settembre, a Resana, lungo via Molinella. Una automobilista di 25 anni, poco dopo le 7.30, è stata bloccata da un maniaco che l'ha costretta a fermarsi e minacciandola poi con un'arma metallica (forse coperta con uno straccio), oggetto con cui ha rotto il finestrino del mezzo, all'interno del quale lei stava tentando di barricarsi per sfugggire al maniaco. La malcapitata, terrorizzata, ha iniziato quindi a suonare il clacson a ripetizione, costringendo il malvivente a fuggire, a bordo di un'auto (con targa romena secondo alcuni testimoni) che si trovava posteggiata nei paraggi: in soccorso dalla donna è infatti sopraggiunto un residente e alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito contattato 112 e 118, temendo il peggio. Ora sulla vicenda indagano i carabinieri di Castelfranco Veneto che stanno cercando di ricostruire i retroscenaa di questo fatto. Si ipotizza che la 25enne e l'uomo, di circa 40 anni, si conoscessero e che alla base dell'episodio ci fossero motivi di carattere sentimentale. A riportare la notizia è stata la Tribuna di Treviso in edicola oggi.