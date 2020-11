Furti di attrezzi nei cantieri, donna 64enne denunciata per ricettazione

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco hanno denunciato per ricettazione una 64enne di Resana, pregiudicata. La donna, sottoposta a perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di numerosa attrezzatura edile e vario materiale elettrico, frutto di una serie di furti messi a segno nelle province di Padova e Vicenza. La refurtiva, del valore complessivo di 15mila euro circa, non assicurato, è stato sequestrata, in attesa della restituzione ai legittimi proprietari.