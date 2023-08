Hostess trevigiana arrestata per droga: confermata la condanna a sei mesi di carcere

Il tribunale saudita ha confermato giovedì 17 agosto la condanna a sei mesi di carcere per Ilaria De Rosa, la hostess 24enne di Resana arrestata lo scorso 5 maggio a Gedda con l’accusa di detenzione di stupefacenti.

La prima condanna risaliva al 13 giugno e oggi è stata confermata nonostante la 24enne si fosse sempre dichiarata innocente sostenendo che la Avion Express (compagnia aerea per cui Ilaria lavorava) l’aveva più volte sottoposta a test tossicologici. Nonostante la nuova sentenza, resta valida la richiesta di grazia che gli avvocati della hostess avevano avanzato al re saudita, il quale però non si è ancora espresso. La giovane trevigiana dovrà rimanere in carcere a Gedda fino a novembre di quest'anno per poi essere espulsa dal Paese, salvo nuove disposizioni. I tre conoscenti che erano stati fermati insieme a lei sono stati condannati a un anno e mezzo di carcere: anche loro avevano scagionato Ilaria De Rosa dall'accusa ma non è bastato per far cambiare idea al tribunale saudita.

La versione delle autorità locali sostiene che la 24enne sia stata fermata con uno spinello durante un controllo di polizia nel mezzo di una festa in spiaggia con amici. Ilaria sostiene invece che, mentre si trovava con altre persone a cena a casa di un amico, nel giardino di una villa in un compound, sarebbero arrivate una decina di persone in borghese armate che li avrebbero fermati e perquisiti. Portata in una stazione di polizia di Gedda, Ilaria ha detto di essere stata interrogata in inglese solo dopo cinque giorni dal suo arresto.