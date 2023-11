Arrestata in Arabia per uno spinello, scarcerata hostess trevigiana

«Mi hanno appena informato che Ilaria De Rosa, la giovane assistente di volo di Resana arrestata in Arabia Saudita nel maggio scorso, è stata espulsa ed imbarcata sul volo Gedda-Roma della Saudia Airlines, con arrivo a Roma alle 13.40 locali. Potrà così finalmente riabbracciare familiari ed amici. Complimenti sinceri al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha seguito personalmente la delicata vicenda, ed al personale della Farnesina, che anche stavolta ha operato con la consueta professionalità ed efficienza». Lo dichiara il senatore Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia nella commissione giustizia di Palazzo Madama, che ha annunciato l'espulsione dal paese arabo della 23enne. Ilaria De Rosa era stata arrestata il 4 maggio scorso a Jeddah e rinchiusa da allora in un carcere dell'Arabia Saudita, accusata di possesso di stupefacenti. Lo scorso 13 giugno, dopo due ore di camera di coinsiglio, il giudice l'aveva condannata a 6 mesi di reclusione. Per gli altri tre amici della ragazza, arrestati anche loro dalla polizia saudita a quanto pare mentre si trovavano a cena, la sentenza è stata invece ad un anno e sei mesi.

La scomparsa della 23enne e la denuncia dei genitori

La 23enne era scomparsa dai primi di maggio, dopo essere atterrata nel paese arabo con un volo di linea. I genitori avevano provato a chiamarla e le avevano scritto più volte, senza però ottenere alcuna risposta. Il suo silenzio era però apparso sospetto, considerato che la 23enne era solita telefonare quotidianamente alla famiglia. Così dopo due giorni si erano presentati ai carabinieri di Castelfranco Veneto per denunciare la scomparsa della ragazza. Dopo neppure ventiquattro ore la Farnesina aveva informato la famiglia che Ilaria non era sparita ma era finita in manette. Sia il console italiano, la Farnesina, oltre al ministro degli esteri Antonio Taiani si sono subito attivati per la sorte della trevigiana.

La cena, il blitz e l'arresto

La 23enne è stata arrestata mentre si trovava a cena con dei conoscenti. Secondo il suo racconto, nel giardino della villa in cui era ospite si sarebbero presentate una decina di persone armate e in borghese, tanto che la prima impressione era che si trattasse di una rapina. Sarebbero poi scattate le perquisizioni, che avrebbero riguardato anche lei, unica donna a subire un trattamento così invadente probabilmente in quanto non araba. Al termine del "body search" a cui Ilaria sarebbe stata sottoposta sarebbe stato trovato uno spinello all'interno del suo reggiseno. La madre della hostess aveva invece riferito in una intervista ai giornali che Ilaria sarebbe stata fermata mentre si trovava su un'automobile con altri ragazzi. «E uno di questi aveva una canna». Non droga da spacciare, dunque, «ma una sigaretta con della sostanza stupefacente, non so se hashish o marijuana. Ma ce l'aveva appunto un ragazzo, non mia figlia. Ilaria non aveva nessuna canna. Eppure hanno arrestato anche lei insieme a tutti gli altri». La donna aveva assicurato che la figlia non ha mai fatto uso di droga, che è una giovane con la testa sulle spalle e sa bene che in Arabia farsi trovare con della droga addosso, anche fosse una semplice canna, è «un rischio enorme». Gli amici della giovane italiana, nelle tre udienze precedenti, avevano scagionato la De Rosa sostenendo che la droga non era sua e che lei con tutta questa faccenda non c'entrava nulla. Ma delle loro deposizioni il giudice saudita non ha tenuto conto.

Bosa, sindaco di Resana: «E' la fine di un incubo»

«E' un momento di gioia, la fine di un incubo». Così Stefano Bosa, sindaco di Resana, Treviso, commenta all'Adnkronos la notizia della liberazione della sua concittadina Ilaria De Rosa, la hostess 23enne arrestata in Arabia Saudita nel maggio scorso, perché trovata in possesso di un modico quantitativo di hashish. La giovane, che si è sempre dichiarata innocente, è stata espulsa dal Paese e imbarcata su un volo Gedda-Roma della Saudia Airlines.

«E' finito un incubo in primis per la famiglia ma anche per la comunità di Resana che ha seguito con apprensione la vicenda fin da quel 4 maggio, quando Ilaria è stata arrestata» riprende il primo cittadino. «Con quello che sta succedendo, con la situazione geopolitica mondiale, il periodo storico che stiamo vivendo, la preoccupazione in questi mesi è stata tanta».

Bosa, che è stato in stretto contatto con la madre e la sorella della giovanissima assistente di volo, ha spiegato che i familiari non vogliono rilasciare dichiarazioni alla stampa, desiderano «godersi un momento di serenità» con la figlia. «Mi metto nei loro panni, sapere che lei era in un Paese così lontano, così diverso dal nostro per cultura, tradizioni e mentalità deve essere stato terrificante. Per fortuna è stata liberata, è andato tutto bene. Proprio ora ho inviato un messaggio alla mamma di Ilaria, le ho scritto 'vi auguro tanta serenità', per parlare ci sarà tempo dopo, ora è giusto che ci sia una meritata privacy».