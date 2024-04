Incendio nella notte, auto esplode: paura all'Hosteria Dai Bastardi

Si è temuto il peggio sabato 6 aprile, poco dopo le 23.30, in via Monte Grappa a Resana, nelle immediate vicinanze dell'Hosteria "Dai Bastardi". L'auto di una dipendente del locale ha preso fuoco ed è esplosa prima dell'intervento dei vigili del fuoco.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la proprietaria della Mini Cooper distrutta dalle fiamme è una 45enne di Trebaseleghe. Il sospetto è che l'incendio abbia origini dolose. I dipendenti dell'osteria stavano per chiudere, nel locale c'erano solo due clienti che stavano fumando in cortile quando, all'improvviso, si è sentita l'esplosione dell'auto distrutta dalle fiamme. Pochi minuti più tardi sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato ore per domare le fiamme. I testimoni hanno riferito che il fuoco proveniva dall'interno, non dal motore, motivo che sembrerebbe far propendere per la pista dolosa. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri. L'auto distrutta dalle fiamme è diesel, non è un'ibrida o elettrica. Molto difficile quindi che prenda fuoco da sola. Sotto choc i residenti di via Montegrappa che hanno pensato fosse esplosa una bomba data la violenza del boato. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, i detriti dell'auto sono finiti nel giardino dell'abitazione vicina. Un episodio che ha scosso non solo il personale dell'Hosteria ma tutti i residenti della zona.