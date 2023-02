Gregge di pecore abusivamente in un pioppeto, danni per 6mila euro: pastori denunciati

Ieri 24 febbraio, i carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto hanno denunciato, per introduzione di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, in concorso, due allevatori, residenti in provincia di Trento, i quali nello scorso mese di gennaio, avevano fatto accedere indebitamente il loro gregge composto da circa 1.000 pecore, all’interno di un pioppeto di Resana, di proprietà di un agricoltore di Borgoricco (Padova), provocando il danneggiamento delle colture, quantificato in circa 6mila euro.