Ferito da un tormio, muore artigiano 65enne

Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 17 dicembre, in località San Marco a Resana, in via Piave, 48. Giuseppe Taccin, artigiano di 65 anni, titolare dell'azienda "Torniture meccaniche srl", ha perso la vita, gravemente ferito da un tornio che stava utilizzando. L'uomo è stato ritrovato esanime dal figlio che ha lanciato l'allarme al 118. Quando Suem, carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne la morte. A svolgere i rilievi i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2. Sulla tragedia la Procura di Treviso aprirà un fascicolo.