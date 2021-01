Agganciato con i vestiti dal cardano del trattore, muore stritolato

Terribile incididente a Resana, in via Brentanella, poco dopo le 12.20. A perdere la vita un agricoltore 79enne, Pietro Perinasso. L'anziano stava tagliando della legna. Sul posto Suem 118 e i carabinieri di Castelfranco Veneto

E' rimasto agganciato con i suoi abiti, per un braccio, dal cardano del trattore che stava utilizzando per tagliare della legna ed è rimasto stritolato. Il terribile incidente è avvenuto poco dopo le 12.20 di oggi, lunedì 25 gennaio, all'esterno di un'abitazione di via Brentanella a Resana. A perdere la vita un agricoltore di 79 anni, Pietro Perinasso. Quando medico e infermieri del Suem 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelfranco Veneto.