Si fingono funzionari della Regione e truffano una scuola materna

I carabinieri di Castelfranco Veneto, al termine di una lunga indagine, hanno denunciato per truffa in concorso un 21enne, M.A., e una 26enne, C.F., entrambi della provincia di Cosenza, e E.A., 36enne napoletana. Il terzetto si è reso protagonista di un raggiro ai danni della scuola materna di Resana: fingendosi funzionari della Regione, i truffatori hanno contattato al telefono l'istituto, chiedendo venisse resa una cifra di 3mila euro che era stata inavvertitamente accreditata. Purtroppo il personale della scuola materna ha provveduto a bonificare la cifra su un conto corrente indicato dai finti funzionari. Una volta accreditato il denaro i truffatori sono ovviamente spariti nel nulla, facendo perdere le proprie tracce. Alla materna resanese non è rimasto che contattare i carabinieri e sporgere regolare denuncia dell'accaduto.

