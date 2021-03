Ubriaco alla guida esce di strada, tasso alcolemico di oltre 2,5 gr/l

Due automobilisti, nel corso dell'ultimo week end, sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza dai militari dell'Arma di Treviso. Il primo è stato sottoposto ad accertamento alcolimetrico (rilevato un tasso superiore a 2.50) da una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Castelfranco Veneto dopo che con la sua autovettura era rimasto coinvolto in Resana, nel pomeriggio di ieri, in una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale. L'uomo, un 60enne, guidava peraltro con patente già sospesa.

Nella serata di ieri, domenica 28 febbraio, a San Biagio di Callalta un 35enne è stato sottoposto a controllo da una pattuglia dei carabinieri lungo la via Postumia e trovato positivo all'alcoltest con tasso pari a più di 1.30 grammi/litro.